Росгвардейцы задержали в Тверской области автовора и двух мужчины, которые похитили спиртное

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-25T19:37:25+03:00

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В Тверской области сотрудники Росгвардии за минувшие выходные задержали трех злоумышленников.

В Старице наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что неизвестный проник в чужой автомобиль, припаркованный возле магазина. Прибыв на место происшествия, на улице Володарского, росгвардейцы застали мужчину с поличным. Но при виде стражей порядка злоумышленник бросился бежать. Вскоре его задержали.

Еще одно преступление произошло в Конаково. Там группа вневедомственной охраны совместно с сотрудниками полиции задержали в сауне двоих мужчин, которые похитили из магазина бутылку спиртного. Во время задержания фигуранты пытались убежать из помещения через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU