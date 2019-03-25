2019-03-25T19:37:25+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали в Тверской области автовора и двух мужчины, которые похитили спиртное

Подозреваемые пытались скрыться от оперативников
Виктория ФОМИНА
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Злоумышленников задержали росгвардейцыЗлоумышленников задержали росгвардейцыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области сотрудники Росгвардии за минувшие выходные задержали трех злоумышленников.

В Старице наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что неизвестный проник в чужой автомобиль, припаркованный возле магазина. Прибыв на место происшествия, на улице Володарского, росгвардейцы застали мужчину с поличным. Но при виде стражей порядка злоумышленник бросился бежать. Вскоре его задержали.

Еще одно преступление произошло в Конаково. Там группа вневедомственной охраны совместно с сотрудниками полиции задержали в сауне двоих мужчин, которые похитили из магазина бутылку спиртного. Во время задержания фигуранты пытались убежать из помещения через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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