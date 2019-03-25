В паломническую поездку в Оптину пустынь приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-25T18:50:07+03:00

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30 марта жителей Твери и Тверской области приглашают в паломническую поездку по следующим святым местам: Оптина Пустынь - Шамордино - Тихонова Пустынь (к преп. Тихону Калужскому).

Выезд из Твери запланирован 30 марта (суббота) в 5 утра. Возвращение - 31 марта (воскресенье) примерно в 22:30.

В Оптину Пустынь (Введенский ставропигиальный мужской монастырь) паломники прибудут в районе 13.00. Там планируется рамещение в паломнической гостинице, обед в трапезной, экскурсия, Всенощное бдение (желающие могут исповедоваться), ужин и ночлег.

31 марта после службы в храме и обеда группа отправится далее.

В Шамордино, в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь планируется прибыть к 13.00. Где желающие смогут приложиться к святыням обители, а затем погулять по территории монастыря, где находится святой источник в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник". (Можно окунуться и набрать воды) Отъезд в 14:40.

К 16.00 группа прибудет в мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы Калужскую Свято-Тихонову Пустынь, где можно буде приложиться к мощам преподобного Тихона Калужского.

Отъезд в 17:00.

Запись и все вопросы по телефону.: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU