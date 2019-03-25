Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области не превышен

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-25T18:07:20+03:00

Расслабляться еще рано, подхватить вирус можно в любой момент Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Но в четырех районах области по-прежнему болеет много жителей

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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На минувшей неделе (с 18 по 24 марта) в целом по области заболеваемость ниже показателей предыдущей недели. Также недельный расчетный эпидемический порог не превышен.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что больше всего болеют в Бежецком, Торопецком, Селижаровском и Сонковском районах. Там отмечен повышенный уровень заболеваемости.

Напоминаем, что в ближайшие дни температура воздуха будут колебаться от -4 ночью до +8 днем. Поэтому весеннему солнцу еще рано доверять и легко одеваться, собираясь на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU