2019-03-25T17:33:37+03:00
Общество

Работникам сферы культуры и искусства Тверской области вручили государственные и региональные награды

25 марта - День работника культуры
Виктория ФОМИНА
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Работников отрасли поздравили с праздником. Фото: правительство Тверской областиРаботников отрасли поздравили с праздником. Фото: правительство Тверской области
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В Твери 25 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

На мероприятии государственные награды вручили работникам культуры Верхневолжья, а также дипломы - лауреатам премии губернатора Тверской области. По итогам 2018 года лауреатами в 11 номинациях стали 46 работников отрасли.

- Сегодня вы своим вдохновенным трудом сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передаете молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждаете ее к творчеству, - цитирует пресс-служба областного правительство поздравление Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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