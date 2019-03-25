Работникам сферы культуры и искусства Тверской области вручили государственные и региональные награды

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-25T17:33:37+03:00

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В Твери 25 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

На мероприятии государственные награды вручили работникам культуры Верхневолжья, а также дипломы - лауреатам премии губернатора Тверской области. По итогам 2018 года лауреатами в 11 номинациях стали 46 работников отрасли.

- Сегодня вы своим вдохновенным трудом сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передаете молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждаете ее к творчеству, - цитирует пресс-служба областного правительство поздравление Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU