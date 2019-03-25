Лучших молодого и юного поэтов выберут в Твери

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-25T17:15:44+03:00

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31 марта в актовом зале библиотеки имени Горького Твери в рамках конкурса «Неоновая муза» состоится уникальная битва поэтов.

Мероприятие пройдет в новом формате – в двух возрастных категориях (от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет). Молодые и юные перспективные авторы из Твери и Тверской области будут сражаться за титулы «Лучшего молодого поэта Тверского региона 2019 года» и «Лучшего юного поэта Тверского региона 2019 года».

- По итогам очного соревнования зрители узнают, кто станет обладателем таких номинаций, как «Лучшее стихотворение фестиваля» и «Лучшее представление стихотворения». Не обойдется и без традиционного «Приза зрительских симпатий». Также партнеры конкурса наградит победителей в основных номинациях, - делится подробностями организатор конкурса Диана Мун.

На мероприятии зрители встретятся не только с постоянными участниками конкурса, но и с другими талантливыми поэтами. А между основными блоками литературного поединка выступят музыканты и авторы-исполнители, творчество которых украсит праздник.

Начало в 15:30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU