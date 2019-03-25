Более 70 человек прошли флюорографическое обследование в рамках профилактической акции в Твери

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-25T16:38:30+03:00

Опросы показали, что жители города по-прежнему мало знаю о туберкулезе

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В Твери 24 марта прошла профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В рамках мероприятия все желающие могли получить консультацию врача-фтизиатра, поучаствовать в опросе, а также пройти бесплатное флюорографическое обследование в передвижной флюорографической станции.

В областном Минздраве рассказали, что во время акции был зафиксирован рекорд посещения. Обследование прошло 74 человека. Патологий выявлено не было.

Результаты опроса показали, что жители города по-прежнему очень мало знают о туберкулезе: о том, как распространяется это заболевание, в чем его опасность и как оно лечиться.

Напомним, что флюорографическое обследование взрослым необходимо проходить один раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU