Новым гендиректором ООО «Тверь Водоканал» назначен Андрей Радченко

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-25T15:42:12+03:00

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Генеральным директором ООО «Тверь Водоканал» назначен Андрей Радченко. В понедельник он был представлен сотрудникам, а с 26 марта приступит к своим обязанностям. Кандидатуру нового руководителя согласовал губернатор Игорь Руденя.

До назначения Андрей Радченко трудился в должности советника генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по перспективному развитию. Новый руководитель 20 лет работает в коммунальной сфере, из них более 15 лет – на руководящих должностях в ООО «Российские коммунальные системы» и дочерних структурах. В багаже мужчины два высших образования по специализациям «Промышленная теплоэнергетика» и «Менеджмент».

Под непосредственным кураторством Андрея Радченко происходит консолидация коммунальных активов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Тверской области на условиях концессионных соглашений. На первом этапе, в 2019 году, планируется осуществить передачу в управление ООО «Тверь Водоканал» коммунальных сетей 14 муниципальных районов на условиях концессионных соглашений. Это территории, которые уже оформили, либо заканчивают оформление прав на свое имущество и участвуют в реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».

Напомним, что 20 февраля 2018 года было подписано соглашение о безвозмездной передаче доли в уставном капитале ООО «Тверь Водоканал» в госсобственность.

ИСТОЧНИК KP.RU