Два автомобиля на одной дороге в Тверской области съехали в кювет из-за гололеда
В воскресенье, 24 марта, на дорогах Конаково Тверской области произошло сразу несколько аварий.
В 21:35 на "Конаковской" дороге женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля марки «Фиат». Легковушка съехала в кювет и перевернулась на крышу. В машине вместе с водителей ехал пассажир – никто не пострадал.
Вторая авария произошла в 22:15 на этой же дороге через три километра. В кювет вылетел автомобиль «Киа Соренто». В момент аварии в салоне было четыре человека. Также обошлось без пострадавших.
Об авариях сообщают в группе «Подслушано у медиков. Тверь». Ночью на дорогах был гололед. Аварии произошло до того, как спецтехника с песочной смесью вышла на улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU