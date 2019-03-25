Два автомобиля на одной дороге в Тверской области съехали в кювет из-за гололеда

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-25T16:08:53+03:00

Водители не справились с управлением Фото: vk.com/"Подслушано у медиков. Тверь"

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В воскресенье, 24 марта, на дорогах Конаково Тверской области произошло сразу несколько аварий.

В 21:35 на "Конаковской" дороге женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля марки «Фиат». Легковушка съехала в кювет и перевернулась на крышу. В машине вместе с водителей ехал пассажир – никто не пострадал.

Вторая авария произошла в 22:15 на этой же дороге через три километра. В кювет вылетел автомобиль «Киа Соренто». В момент аварии в салоне было четыре человека. Также обошлось без пострадавших.

Об авариях сообщают в группе «Подслушано у медиков. Тверь». Ночью на дорогах был гололед. Аварии произошло до того, как спецтехника с песочной смесью вышла на улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU