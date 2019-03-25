Лесничего из Тверской области обвиняют в получении взятки
В Тверской области расследуется уголовное дело в отношении лесничего ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области». Его подозревают в получении взятки.
По данным следствия, 19 марта 2019 года в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками МО МВД России «Удомельский», подозреваемый возле магазина в Удомле взял 50 тысяч рублей за попустительство по службе, при осуществлении последним незаконной рубки древесины.
В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что ранее суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следователем СКР планируется предъявление ему обвинения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU