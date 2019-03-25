2019-03-25T15:31:59+03:00
Происшествия

Лесничего из Тверской области обвиняют в получении взятки

Мужчина за деньги хотел закрыть глаза на незаконную рубку деревьев
Виктория ФОМИНА
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В настоящее время продолжаются следственные действияВ настоящее время продолжаются следственные действияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области расследуется уголовное дело в отношении лесничего ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области». Его подозревают в получении взятки.

По данным следствия, 19 марта 2019 года в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками МО МВД России «Удомельский», подозреваемый возле магазина в Удомле взял 50 тысяч рублей за попустительство по службе, при осуществлении последним незаконной рубки древесины.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что ранее суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следователем СКР планируется предъявление ему обвинения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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