Дороги в Тверской области будут содержать по новым стандартам

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-25T14:37:02+03:00

Принятие стандартов на региональном уровне позволит повысить качество содержания дорог и уровень безопасности дорожного движения Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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В Тверской области планируется принять стандарты содержания дорог. Новые требования к проведению работ, которые будут закреплены в документе и обязательны для организаций, обслуживающих дорожную сеть Верхневолжья, обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел Игорь Руденя.

Принятие стандартов на региональном уровне позволит повысить качество содержания дорог и уровень безопасности дорожного движения.

Проект предусматривает оценку качества содержания дорог на основании осмотра основных элементов дороги и оценки уровня содержания всей сети. Среди основных элементов, по которым будет осуществляться контроль, покрытие, обочины, остановки, дорожные знаки, искусственные сооружения, ограждения.

Стандарты установят конкретные сроки проведения работ (устранения дефектов асфальта, очистки от снега и других), а также устранения выявленных при проверках недостатков содержания трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU