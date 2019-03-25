Возбуждено уголовное дело после исчезновения 35-летнего мужчины в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-25T14:00:28+03:00

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения жителя Великолукского района Псковской области. Мужчина пропал прошлой весной на территории Нелидовского района.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 1 апреля 2018 года 35-летний житель Псковской области уехал в Нелидово. В Тверской области он жил в квартире своих родственников до мая.

2 мая он позвонил своей супруге и сказал, что собирается приехать домой на следующий день на попутном транспорте. До дома мужчина так и не доехал, на связь больше не выходил.

13 мая 2018 года в лесном массиве в районе 359 километра трассы М-9 «Балтия» были найдены одежда и паспорт пропавшего мужчины.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Стражи правопорядка выясняют подробности исчезновения мужчины. В поисках задействованы сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU