Возбуждено уголовное дело после исчезновения 35-летнего мужчины в Тверской области
В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения жителя Великолукского района Псковской области. Мужчина пропал прошлой весной на территории Нелидовского района.
В ходе предварительного следствия было установлено, что 1 апреля 2018 года 35-летний житель Псковской области уехал в Нелидово. В Тверской области он жил в квартире своих родственников до мая.
2 мая он позвонил своей супруге и сказал, что собирается приехать домой на следующий день на попутном транспорте. До дома мужчина так и не доехал, на связь больше не выходил.
13 мая 2018 года в лесном массиве в районе 359 километра трассы М-9 «Балтия» были найдены одежда и паспорт пропавшего мужчины.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Стражи правопорядка выясняют подробности исчезновения мужчины. В поисках задействованы сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU