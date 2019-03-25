19-летний рецидивист обокрал магазин в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-25T13:21:48+03:00

Теперь парню грозит до пяти лет колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Тверской области полицейским позвонила владелица магазина, расположенного в Фировском районе. Женщина рассказала, что, придя утром на работу, обнаружила разбитое окно. Из торгового зала пропали товарно-материальные ценности на общую сумму более 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник действовал в одиночку. Его личность была установлено во время оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в краже был задержан ранее судимый 19-летний житель Фировского района.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит парню до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU