19-летний рецидивист обокрал магазин в Тверской области
Парень причин владельцу ущерб на 45 тысяч рублей
Теперь парню грозит до пяти лет колонииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области полицейским позвонила владелица магазина, расположенного в Фировском районе. Женщина рассказала, что, придя утром на работу, обнаружила разбитое окно. Из торгового зала пропали товарно-материальные ценности на общую сумму более 45 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник действовал в одиночку. Его личность была установлено во время оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в краже был задержан ранее судимый 19-летний житель Фировского района.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит парню до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU