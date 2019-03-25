2019-03-25T13:21:48+03:00
Происшествия

19-летний рецидивист обокрал магазин в Тверской области

Парень причин владельцу ущерб на 45 тысяч рублей
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Теперь парню грозит до пяти лет колонииТеперь парню грозит до пяти лет колонииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области полицейским позвонила владелица магазина, расположенного в Фировском районе. Женщина рассказала, что, придя утром на работу, обнаружила разбитое окно. Из торгового зала пропали товарно-материальные ценности на общую сумму более 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник действовал в одиночку. Его личность была установлено во время оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в краже был задержан ранее судимый 19-летний житель Фировского района.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит парню до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работникам сферы культуры и искусства Тверской области вручили государственные и региональные награды
Лучших молодого и юного поэтов выберут в Твери
Более 70 человек прошли флюорографическое обследование в рамках профилактической акции в Твери
Два автомобиля на одной дороге в Тверской области съехали в кювет из-за гололеда
Новым гендиректором ООО «Тверь Водоканал» назначен Андрей Радченко
Лесничего из Тверской области обвиняют в получении взятки
До конца марта около трёх тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Твери
Дороги в Тверской области будут содержать по новым стандартам
Возбуждено уголовное дело после исчезновения 35-летнего мужчины в Тверской области
Две автомобилистки столкнулись на дороге в Тверской области
Юные читатели Твери встретятся с известными писателями
Водитель сбежал с места аварии в Тверской области, бросив раненную пассажирку