Две автомобилистки столкнулись на дороге в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-25T12:41:09+03:00

Обладательница отечественной легковушки попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Одна из них попала в больницу

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, в Вышнем Волочке Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Дорожный инцидент случился около 11.00 часов на улице Красных Печатников.

Установлено, что 25-летняя обладательница Nissan Tiida пытаясь проехать перекресток неравнозначных улиц не уступила дорогу ВАЗ 21144, и врезалась в транспортное средство.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 29-летняя обладательница ВАЗа попала с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU