Две автомобилистки столкнулись на дороге в Тверской области
Одна из них попала в больницу
Обладательница отечественной легковушки попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 24 марта, в Вышнем Волочке Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Дорожный инцидент случился около 11.00 часов на улице Красных Печатников.
Установлено, что 25-летняя обладательница Nissan Tiida пытаясь проехать перекресток неравнозначных улиц не уступила дорогу ВАЗ 21144, и врезалась в транспортное средство.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 29-летняя обладательница ВАЗа попала с различными травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU