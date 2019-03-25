2019-03-25T12:41:09+03:00
Происшествия

Две автомобилистки столкнулись на дороге в Тверской области

Одна из них попала в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Обладательница отечественной легковушки попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиОбладательница отечественной легковушки попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 24 марта, в Вышнем Волочке Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Дорожный инцидент случился около 11.00 часов на улице Красных Печатников.

Установлено, что 25-летняя обладательница Nissan Tiida пытаясь проехать перекресток неравнозначных улиц не уступила дорогу ВАЗ 21144, и врезалась в транспортное средство.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 29-летняя обладательница ВАЗа попала с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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