Юные читатели Твери встретятся с известными писателями

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-25T12:38:35+03:00

Встреча с авторами пройдет в Горьковской библиотеке Фото: сотрудники библиотеки им. Горького

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В Тверской области продолжается Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 27 и 28 марта столицу Верхневолжья посетят известные писатели. Поездка организована Российской государственной детской библиотекой.

28 марта юные читатели Твери встретятся с писателями Игорем Жуковым и Наталией Волковой, а также художником-иллюстратором Надеждой Бугославской. В 11:00 в большом читальном зале Горьковской библиотеки состоится литературный праздник с выступлениями писателей, автограф-сессией, презентацией книг и концертом.

В 14:00-16:00 пройдут творческие встречи и мастер-классы писателей и художника-иллюстратора еще на трёх площадках - в Центре детского и семейного чтения, в библиотеке имени Герцена и Тверской епархиальной православной средней школе.

В этом году Неделя детской и юношеской книги отмечает своё 76-летие и посвящена Году Театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU