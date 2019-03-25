2019-03-25T12:03:57+03:00
Происшествия

Водитель сбежал с места аварии в Тверской области, бросив раненную пассажирку

Автомобиль перевернулся в кювете
Виктория ФОМИНА
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Водитель сбежал с места аварии Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель сбежал с места аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области водитель сбежал после серьезного ДТП. Авария произошла 24 марта около 20:00 на втором километре автодороги Торжок – Луковниково- Дарьино.

Неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ 211540» ехал со стороны Торжка. Он не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия. В результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся на крышу

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадала в результате аварии 20-летняя пассажирка. Девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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