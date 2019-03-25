Кассир похитила из магазина в Тверской области свыше 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-25T11:35:18+03:00

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В Тверской области осудили 53-летнюю жительницу Вышнего Волочка, которая совершила кражу. На судебном заседании установили, что женщина, работая продавцом-кассиром в магазине, похитила деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 406 тысяч рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на два года. Также ее обязали возместить ущерб в пользу потерпевшего в полном объеме.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU