Кассир похитила из магазина в Тверской области свыше 400 тысяч рублей
Вышневолоцкая прокуратура поддержала государственное обвинение в суде
Кассир забрала деньги магазинаФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Тверской области осудили 53-летнюю жительницу Вышнего Волочка, которая совершила кражу. На судебном заседании установили, что женщина, работая продавцом-кассиром в магазине, похитила деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 406 тысяч рублей.
В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на два года. Также ее обязали возместить ущерб в пользу потерпевшего в полном объеме.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU