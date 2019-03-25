2019-03-25T12:36:26+03:00
Общество

Школьницам пришлось час идти домой пешком в Тверской области, потому что кондуктор отказалась возвращать деньги за проезд

Маршрутка попала в аварию и всех пассажиров попросили выйти
Виктория ФОМИНА
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Кондуктор посчитала, что билет мятый Фото: vk.com/"Кимры-инфо"/Александр ЕмельяновКондуктор посчитала, что билет мятый Фото: vk.com/"Кимры-инфо"/Александр Емельянов
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В Кимрах Тверской области 24 марта в 14:05 «ГАЗ» врезался в автобус. В аварии никто не пострадал, но всех пассажиров попросили покинуть салон маршрутки. При этом кондуктор отказалась возвращать деньги за проезд (25 рублей) двум 14-летним девочкам, аргументируя свои действия мятым билетом.

- Денег на другой автобус у них не было, они подошли к кондуктору и попросили вернуть деньги, на что кондуктор ответила отказом объяснив причину, что билет помят. Пришлось детям час добираться до микрорайона пешком при сильном дожде и снеге. В итоге все мокрые и замёрзшие, - рассказал о случившемся отец одной из девочек в группе "Кимры-инфо".

Опубликованный пост в соцсети набрал множество просмотров и комментариев. После инцидента с отцом юной пассажирки связался перевозчик и извинился за поведение своего сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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