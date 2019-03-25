Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-25T11:02:35+03:00

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В воскресенье, 24 марта, на 382 км трассы М-11, проходящей через Бологовский район Тверской области, произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 22:40. Установлено, что 29-летний водитель Nissan Qashqai по неустановленной причине не справился с управление, и врезался в металлическое ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадала 13-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. От госпитализации потерпевшая отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU