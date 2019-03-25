Юные дарования встретятся в Твери на открытом конкурсе пианистов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-25T10:44:30+03:00

Конкурс будет идти с 27 по 29 марта Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Творческий конкурс проводится раз в три года

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В Твери с 27 по 29 марта состоится X открытый конкурс юных пианистов имени Мусоргского. Конкурс проводится раз в три года и пользуется популярностью среди учащихся и педагогов. Участие в нем примут юные дарования в возрасте от 8 до 20 лет из детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты музыкальных колледжей.

В администрации Твери рассказали, что на конкурс приедут пианисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Курска. Нижнего Новгорода, Рязани, Петрозаводска, Ярославля, Дзержинска, Сергиева-Посада, Троицка, Зеленограда. Свои таланты покажут более 80 юных пианистов.

Оценивать творческие способности ребят будут пианисты-профессионалы.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 27 марта в 16:00 в Детской школе искусств № 1. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы лучших российских пианистов-членов жюри и культурная программа для гостей.

Завершится конкурс 29 марта в 17:00 гала-концертом лауреатов и награждением победителей в Тверской академической областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU