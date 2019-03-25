Водителей Тверской области предупреждают о ночном гололеде

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-25T10:16:29+03:00

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В Тверской области 25 и 26 марта температура воздуха будут колебаться от -4 ночью до +8 днем. Синоптики прогнозируют гололед на дорогах. В связи с этим региональная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков.

Среди особенно сложных участков – эстакады, мосты и путепроводы.

Удвоить бдительность следует и пешеходам, потому что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Не рекомендуется гражданам выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений, а также в темное время суток надевать на себя предметы со световозвращающими элементами.

Напомним, что из-за гололеда минувшей ночью произошло несколько аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU