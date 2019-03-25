Легковушка и фура столкнулись на трассе М-10 под Тверью
Подробности аварии уточняются
Автоинспекторы рассматривают все версии случившегося Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Под Тверью в ночь на 25 марта на 168 километре автотрассы М-10 произошла авария. Около полуночи там столкнулись автомобиль «Nissan Maxima» и фура «DAF».
Легковушка буквально въехала под заднюю часть большегрзуза. Подробности аварии уточняются.
На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы. Им пришлось извлекать пострадавшего из искорёженной иномарки. Водителя передали медикам. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Твери.
Автоинспекторы рассматривают все версии случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU