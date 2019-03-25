2019-03-25T09:51:28+03:00
Происшествия

Легковушка и фура столкнулись на трассе М-10 под Тверью

Подробности аварии уточняются
Виктория ФОМИНА
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Автоинспекторы рассматривают все версии случившегося Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтоинспекторы рассматривают все версии случившегося Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Под Тверью в ночь на 25 марта на 168 километре автотрассы М-10 произошла авария. Около полуночи там столкнулись автомобиль «Nissan Maxima» и фура «DAF».

Легковушка буквально въехала под заднюю часть большегрзуза. Подробности аварии уточняются.

На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы. Им пришлось извлекать пострадавшего из искорёженной иномарки. Водителя передали медикам. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Твери.

Автоинспекторы рассматривают все версии случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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