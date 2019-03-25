2019-03-25T09:26:17+03:00
Происшествия

Бетонный столб упал на иномарку в Тверской области

Мачта освещения не выдержала удара легковушки
Виктория ФОМИНА
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Автомобиль врезался в мачту освещения Фото: vk.com/«Подслушано у медиков. Тверь»Автомобиль врезался в мачту освещения Фото: vk.com/«Подслушано у медиков. Тверь»
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В Тверской области на иномарку упала бетонная мачта освещения. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресение, 24 марта, в 22:45 на улице Васильковского в Конаково.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Mercedes» не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в бетонную мачту, которая стояла напротив гаражного кооператива. После удара столб упал на автомобиль. Также оборвались высоковольтные провода. Обошлось без пострадавших.

Об аварии сообщают в группе «Подслушано у медиков. Тверь». Очевидцы также пишут, что на дорогах вечером было очень скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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