27-летний парень под действием наркотиков избил мать в Тверской области
На помощь потерпевшей пришли медики и росгвардейцы
Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийствомФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Конаково Тверской области утром 24 марта 27-летний парень под действием курительной смеси избил собственную мать. Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийством. Пострадавшая вызвала медиков, также на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.
В группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что парня «скорая» в сопровождении росгвардейцев отвезла в Конаковскую ЦРБ БИТ.
- Отличная работа и хорошее межведомственное взаимодействие, - прокомментировали в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU