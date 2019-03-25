2019-03-25T09:09:13+03:00
Происшествия

27-летний парень под действием наркотиков избил мать в Тверской области

На помощь потерпевшей пришли медики и росгвардейцы
Виктория ФОМИНА
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Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийствомАгрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийствомФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Конаково Тверской области утром 24 марта 27-летний парень под действием курительной смеси избил собственную мать. Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийством. Пострадавшая вызвала медиков, также на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

В группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что парня «скорая» в сопровождении росгвардейцев отвезла в Конаковскую ЦРБ БИТ.

- Отличная работа и хорошее межведомственное взаимодействие, - прокомментировали в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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