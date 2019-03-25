27-летний парень под действием наркотиков избил мать в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-25T09:09:13+03:00

Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийством Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На помощь потерпевшей пришли медики и росгвардейцы

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В Конаково Тверской области утром 24 марта 27-летний парень под действием курительной смеси избил собственную мать. Агрессивный молодой человек стал угрожать женщине убийством. Пострадавшая вызвала медиков, также на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

В группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что парня «скорая» в сопровождении росгвардейцев отвезла в Конаковскую ЦРБ БИТ.

- Отличная работа и хорошее межведомственное взаимодействие, - прокомментировали в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU