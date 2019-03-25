2019-03-25T08:42:53+03:00
Дом. Семья

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области показал, как косолапые малыши спят и играют

Мимишность зашкаливает - от потягушек до сладкого сна!
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Малышей выпустят на волю через шесть-семь месяцев Фото: Центр спасения медвежат-сиротМалышей выпустят на волю через шесть-семь месяцев Фото: Центр спасения медвежат-сирот
Изменить размер текста:

За жизнью малышей, которые растут в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, можно понаблюдать онлайн. Сотрудники Центра регулярно публикуют на своей странице в соцсети милые ролики.

Все 10 медвежат-воспитанников накормлены, вымыты, играют и отдыхают. За их здоровьем следят опытные ветеринары. К самостоятельной жизни эти косолапые ребята будут готовы только через шесть-семь месяцев.

- Спасибо огромное всем, кто принимает участие в судьбе 10 медвежат, оставшихся без матери по вине человека!, - пишут сотрудники Центра.

Напоминаем, Международный Фонд защиты животных (IFAW) больше не помогает Центру, поэтому сотрудникам приходится искать самостоятельно финансовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две автомобилистки столкнулись на дороге в Тверской области
Юные читатели Твери встретятся с известными писателями
Водитель сбежал с места аварии в Тверской области, бросив раненную пассажирку
Кассир похитила из магазина в Тверской области свыше 400 тысяч рублей
Школьницам пришлось час идти домой пешком в Тверской области, потому что кондуктор отказалась возвращать деньги за проезд
Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Юные дарования встретятся в Твери на открытом конкурсе пианистов
Водителей Тверской области предупреждают о ночном гололеде
Легковушка и фура столкнулись на трассе М-10 под Тверью
Бетонный столб упал на иномарку в Тверской области
27-летний парень под действием наркотиков избил мать в Тверской области
Десятки домов в Твери днем вновь останутся без света
Молодой житель Тверской области незаконно разжился бытовой техникой
Две иномарки столкнулись в Твери
Лыжница из Твери Наталья Непряева вторая в зачете Кубка мира
Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в музейной игре
Несовершеннолетний парень пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области трехлетняя девочка отравилась перекисью водорода
У жителей Тверской области есть шанс побывать в Германии
Пьяный мужчина с ножом в руках забрал своего ребенка из детсада в Тверской области
На трассе М-9 в Тверской области микроавтобус врезался в металлический отбойник
В Твери вновь перекроют Театральную площадь