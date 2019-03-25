Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области показал, как косолапые малыши спят и играют

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-25T08:42:53+03:00

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За жизнью малышей, которые растут в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, можно понаблюдать онлайн. Сотрудники Центра регулярно публикуют на своей странице в соцсети милые ролики.

Все 10 медвежат-воспитанников накормлены, вымыты, играют и отдыхают. За их здоровьем следят опытные ветеринары. К самостоятельной жизни эти косолапые ребята будут готовы только через шесть-семь месяцев.

- Спасибо огромное всем, кто принимает участие в судьбе 10 медвежат, оставшихся без матери по вине человека!, - пишут сотрудники Центра.

Напоминаем, Международный Фонд защиты животных (IFAW) больше не помогает Центру, поэтому сотрудникам приходится искать самостоятельно финансовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU