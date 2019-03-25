Десятки домов в Твери днем вновь останутся без света
С 25 по 29 марта в дневное время в отдельных домах Твери не будет электроэнергии. Отключения затронут все районы. Это необходимая мера, чтобы энергетики могли безопасно провести планово-предупредительные работы на объектах электро-сетевого комплекса.
В понедельник, 25 марта, свет отключили до 09:00 в Центральном районе на улицах Советской и Вольного Новгорода.
С 09:00 до 16:00 электричества не будет в Заволжском и Пролетарском районах: по улицам Новая Зоря, Шишкова, Бобкова, на проспекте Ленина, на Бульварном проезде и на переулках Стрелковом, Литейном, Исаевском.
Также с 09:30 до 12:00 отключения пройдут на Комсомольском проспекте, на улицах Шевченко и Горького.
26 марта работы пройдут в Центральном и Пролетарском районах, 27 марта – в Заволжском и Центральном. 28 марта света не будет в Московском, Заволжском и Пролетарском районах, а 29 марта – только в Пролетарском.
ИСТОЧНИК KP.RU