2019-03-25T09:11:00+03:00
Общество

Десятки домов в Твери днем вновь останутся без света

Продолжаются планово-предупредительные работы
Виктория ФОМИНА
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Свет отключат в дневное времяСвет отключат в дневное времяФото: Мария ЛЕНЦ
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С 25 по 29 марта в дневное время в отдельных домах Твери не будет электроэнергии. Отключения затронут все районы. Это необходимая мера, чтобы энергетики могли безопасно провести планово-предупредительные работы на объектах электро-сетевого комплекса.

В понедельник, 25 марта, свет отключили до 09:00 в Центральном районе на улицах Советской и Вольного Новгорода.

С 09:00 до 16:00 электричества не будет в Заволжском и Пролетарском районах: по улицам Новая Зоря, Шишкова, Бобкова, на проспекте Ленина, на Бульварном проезде и на переулках Стрелковом, Литейном, Исаевском.

Также с 09:30 до 12:00 отключения пройдут на Комсомольском проспекте, на улицах Шевченко и Горького.

26 марта работы пройдут в Центральном и Пролетарском районах, 27 марта – в Заволжском и Центральном. 28 марта света не будет в Московском, Заволжском и Пролетарском районах, а 29 марта – только в Пролетарском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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