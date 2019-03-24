Молодой житель Тверской области незаконно разжился бытовой техникой

СЕГОДНЯ 20:22 2019-03-24T20:22:24+03:00

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы

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К полицейским Старицы Тверской области с заявлением о краже бытовой техники обратился 41-летний местный житель.

Потерпевший рассказал, что из помещения общей кухни общежития кто-то похитил его имущество на сумму в шесть тысяч рублей. Приехав на место преступления, силовики опросили потерпевшего и его соседей, после чего принялись искать злоумышленника. Спустя непродолжительное время удалось задержать и 23-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что технику продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU