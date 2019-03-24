Молодой житель Тверской области незаконно разжился бытовой техникой
К полицейским Старицы Тверской области с заявлением о краже бытовой техники обратился 41-летний местный житель.
Потерпевший рассказал, что из помещения общей кухни общежития кто-то похитил его имущество на сумму в шесть тысяч рублей. Приехав на место преступления, силовики опросили потерпевшего и его соседей, после чего принялись искать злоумышленника. Спустя непродолжительное время удалось задержать и 23-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что технику продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU