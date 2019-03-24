Две иномарки столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-24T19:16:55+03:00

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В воскресенье, 24 марта, в Твери на Волоколамском проспекте у дома №39 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. Водитель автомобиля Lifan не предоставил обладателю Nissan, в результате чего транспортные средства столкнулись. Не обошлось и без пострадавших.

По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, в аварии пострадала пассажирка Nissan 1969 года рождения. В момент дорожно-транспортного происшествия она сидела на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU