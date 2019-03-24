Лыжница из Твери Наталья Непряева вторая в зачете Кубка мира

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-24T18:21:21+03:00

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Тверская лыжница Наталья Непряева завершила сезон 2018/2019 на втором месте в зачете Кубка мира. По итогам прошедших гонок тверичанка сумела набрать 1431 балл, что на 223 балла меньше, чем у норвежки Остберг. Замкнула тройку призеров еще одна норвежка Йохауг.

В прошедшем сезоне Наталье удалось взять две бронзы чемпионата Мира, а также стать второй по итогам престижной «Тур де Ски».

До успеха тверичанки, россиянки не могли попасть в топ-3 Кубка мира на протяжении 13 лет, когда на женской лыжне доминировала Юлия Чепалова.

ИСТОЧНИК KP.RU