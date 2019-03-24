Лыжница из Твери Наталья Непряева вторая в зачете Кубка мира
Впереди только двукратная олимпийская чемпионка из Норвегии
Наталья Непряева провела отличный сезон Фото:vk.com(фото со страницы героя публикации)
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Тверская лыжница Наталья Непряева завершила сезон 2018/2019 на втором месте в зачете Кубка мира. По итогам прошедших гонок тверичанка сумела набрать 1431 балл, что на 223 балла меньше, чем у норвежки Остберг. Замкнула тройку призеров еще одна норвежка Йохауг.
В прошедшем сезоне Наталье удалось взять две бронзы чемпионата Мира, а также стать второй по итогам престижной «Тур де Ски».
До успеха тверичанки, россиянки не могли попасть в топ-3 Кубка мира на протяжении 13 лет, когда на женской лыжне доминировала Юлия Чепалова.
ИСТОЧНИК KP.RU