Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в музейной игре

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-24T16:40:40+03:00

Она будет проходить в областной картинной галерее

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Учащиеся Тверской области и юные гости столицы Верхневолжья могут принять участие в музейной игре по выставке «Дом святого Спаса», которая посвящена истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора.

Участвуя в конкурсе, дети не только познакомятся с историей собора, но и увидят сокровища, которые в нем хранились, а также уникальное рукописное Евангелие 1417 года — самую древнюю из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, запись ведется по телефону: 8 (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU