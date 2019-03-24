2019-03-24T16:40:40+03:00
Общество

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в музейной игре

Она будет проходить в областной картинной галерее
Альберт БОЙКОВ
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Музейная игра основана на вопросах связанных со Спасо-Преображенским соборомМузейная игра основана на вопросах связанных со Спасо-Преображенским соборомФото: Ирина ТАРАСОВА
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Учащиеся Тверской области и юные гости столицы Верхневолжья могут принять участие в музейной игре по выставке «Дом святого Спаса», которая посвящена истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора.

Участвуя в конкурсе, дети не только познакомятся с историей собора, но и увидят сокровища, которые в нем хранились, а также уникальное рукописное Евангелие 1417 года — самую древнюю из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, запись ведется по телефону: 8 (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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