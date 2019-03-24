Несовершеннолетний парень пострадал в ДТП в Тверской области
Виновник аварии пока не установлен
Несовершеннолетний попал в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В субботу, 22 марта, в поселке Бурашево Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 17-летний подросток. Авария случилась около 22:20 на улице Парковой, где столкнулись иномарки BMW и KIA. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 17-летний подросток, который получил ушибы и сотрясение мозга.
По информации УГИБДД РФ по Тверской области, водители дают противоречивые показания, поэтому виновник дорожно-транспортного происшествия пока не установлен.
ИСТОЧНИК KP.RU