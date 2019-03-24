В Тверской области трехлетняя девочка отравилась перекисью водорода

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-24T14:11:48+03:00

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В Конаково Тверской области трехлетняя девочка отправилась перекисью водорода. Администрация группы «Подслушано у медиков Твери» сообщает о том, что около 10:00 потерпевшая выпила неизвестное количество трехпроцентной перекиси водорода. Родственники потерпевшей вызвали ребенку врачей, которые оказали девочке помощь, после чего вместе с матерью доставили её на реанимобиле в детскую больницу Твери.

Медики напоминают родителям, что опасные вещества необходимо хранить вне зоны доступа малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU