2019-03-24T13:19:00+03:00
Общество

У жителей Тверской области есть шанс побывать в Германии

Для этого надо показать себя знатоком немецкого языка
Альберт БОЙКОВ
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Отличные знания языка могут открыть многие двери Фото: GLOBAL LOOK PRESSОтличные знания языка могут открыть многие двери Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Школьников Тверской области приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка», который направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, а также популяризацию изучения иностранных языков.

Конкурс проводится по 9 номинациям: литературная; для преподавателей немецкого языка; для школ с изучением немецкого языка; центров встреч российских немцев; семейная; номинация публицистических работ; молодежная; научная; конкурс художественных работ.

Проверить свои знания могут все желающие независимо от возраста и рода деятельности. Призовой фонд включает поездки в Германию на языковые или страноведческие семинары, участие в международных и этнокультурных лагерях, в международных обменах и стажировках, также многое другое. Региональное правительство сообщает, что прием заявок ведется до 1 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.konkurs.rusdeutsch.ru, а интересующие вопросы можно направлять на электронную почту spar@ivdk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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