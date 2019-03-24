У жителей Тверской области есть шанс побывать в Германии

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-24T13:19:00+03:00

Для этого надо показать себя знатоком немецкого языка

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Школьников Тверской области приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка», который направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, а также популяризацию изучения иностранных языков.

Конкурс проводится по 9 номинациям: литературная; для преподавателей немецкого языка; для школ с изучением немецкого языка; центров встреч российских немцев; семейная; номинация публицистических работ; молодежная; научная; конкурс художественных работ.

Проверить свои знания могут все желающие независимо от возраста и рода деятельности. Призовой фонд включает поездки в Германию на языковые или страноведческие семинары, участие в международных и этнокультурных лагерях, в международных обменах и стажировках, также многое другое. Региональное правительство сообщает, что прием заявок ведется до 1 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.konkurs.rusdeutsch.ru, а интересующие вопросы можно направлять на электронную почту spar@ivdk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU