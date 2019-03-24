2019-03-24T12:04:28+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина с ножом в руках забрал своего ребенка из детсада в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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ЧП произошло в КимрахЧП произошло в КимрахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 22 марта, в Кимрах Тверской области пьяный мужчина с ножом в руках. Опасный инцидент произошел в детском саду №5, когда на часах было 12:30. Ресурс Кимры-Инфо со ссылкой на МО МВД России «Кимрский» сообщает, что пьяный гражданин пришел в бюджетное учреждение и попросил увидеться со своими детьми, однако услышал резонный отказ. Тогда разогретый спиртными напитками дебошир ворвался в спальню, и разбудив старшего ребенка ушел с ним детсада. На его пути попытались встать сотрудники учреждения, но неожиданно появившийся в руках нож дал ему пространство для маневра.

Через некоторое время полицейские поймали мужчину, а ребенок был передан законному представителю. Позже выяснилось, что инцидент произошел из-за семейного конфликта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Угроза убийством” и административное дело по статье “Мелкое хулиганство”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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