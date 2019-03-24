На трассе М-9 в Тверской области микроавтобус врезался в металлический отбойник

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-24T10:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, на 329 км М-9, проходящей через Тверскую область, в ДТП попал микроавтобус. К месту аварии тут же отправились сотрудники ГИБДД, медики и МЧС. По прибытию было установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство протаранило разделительное ограждение. К счастью в аварии серьезно никто не пострадал.

По сведениям Управления ГИБДД по Тверской области, травм все-таки не удалось избежать водителю микроавтобуса. Кстати экспертиза установила, что в момент столкновение он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU