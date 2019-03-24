В Твери вновь перекроют Театральную площадь

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-24T10:18:57+03:00

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В Твери на Театральной площади временно перекроют движение. Региональное Управление ГИБДД сообщает о том, что временные изменения связаны с проведением собрания духовенства Тверской и Кашинской епархии.

С 23.00 часов 24.03.2019 до 16.30 часов 25.03.2019 проехать и припарковаться на Театральной площади смогут только транспортные средства тех, кто принимает участие в этом мероприятии. Сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области, просят водителей быть внимательными, и заранее продумывать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU