В Тверской области мужчина попался на дачной краже

СЕГОДНЯ 20:35 2019-03-23T20:35:55+03:00

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К полицейским Оленинского района Тверской области с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница областной столицы. Прибыв на место преступления силовики выяснили, что злоумышленник сломал замок, и, проникнув в дом похитил оттуда личное имущество потерпевшей. Спустя некоторое время удалось задержать и подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный житель Нелидовского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU