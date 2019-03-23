В Тверской области мужчина попался на дачной краже
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Полицейские нашли предполагаемого преступникаФото: Василий ХОДАРЕВ
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К полицейским Оленинского района Тверской области с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница областной столицы. Прибыв на место преступления силовики выяснили, что злоумышленник сломал замок, и, проникнув в дом похитил оттуда личное имущество потерпевшей. Спустя некоторое время удалось задержать и подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный житель Нелидовского района.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU