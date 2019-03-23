2019-03-23T19:06:03+03:00
Спорт

БК «Тверь» завоевал золотые медали первенства ЦФО

В финале наши ребята одолели соперников из Курска
Альберт БОЙКОВ
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Тверские баскетболисты выиграли первенство ЦФО Фото: vk.com (из группы vk.com/tverbasket )Тверские баскетболисты выиграли первенство ЦФО Фото: vk.com (из группы vk.com/tverbasket )
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В субботу, 23 марта, баскетболисты БК «Тверь » (2004) стали чемпионами первенства ЦФО. Подобных побед детский баскетбол Тверской области не знал более 15 лет. В финале наши ребята со счетом 64:53 одолели соперников из Курска.

Список победителей:

№21 Никита Лавров (Тверь)

№47 Владислав Никифоров (Кесова Гора)

№55 Михаил Федулин (Тверь)

№34 Максим Мотоман (Озёрный)

№18 Илья Царев (Тверь)

№32 Александр Северов (Тверь)

№69 Андрей Никитин (Тверь)

№24 Илья Соколов (Тверь)

№77 Юрий Гончаров (Озёрный)

№25 Семён Герасимов - кап. (Тверь)

№20 Евгений Кудинов (Тверь)

№30 Азиз Хайытджанов (Тверь)

Главный тренер - Руслан Старков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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