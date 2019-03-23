БК «Тверь» завоевал золотые медали первенства ЦФО
В финале наши ребята одолели соперников из Курска
Тверские баскетболисты выиграли первенство ЦФО Фото: vk.com (из группы vk.com/tverbasket )
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В субботу, 23 марта, баскетболисты БК «Тверь » (2004) стали чемпионами первенства ЦФО. Подобных побед детский баскетбол Тверской области не знал более 15 лет. В финале наши ребята со счетом 64:53 одолели соперников из Курска.
Список победителей:
№21 Никита Лавров (Тверь)
№47 Владислав Никифоров (Кесова Гора)
№55 Михаил Федулин (Тверь)
№34 Максим Мотоман (Озёрный)
№18 Илья Царев (Тверь)
№32 Александр Северов (Тверь)
№69 Андрей Никитин (Тверь)
№24 Илья Соколов (Тверь)
№77 Юрий Гончаров (Озёрный)
№25 Семён Герасимов - кап. (Тверь)
№20 Евгений Кудинов (Тверь)
№30 Азиз Хайытджанов (Тверь)
Главный тренер - Руслан Старков.
ИСТОЧНИК KP.RU