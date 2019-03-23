2019-03-23T17:14:30+03:00
Общество

В Твери сотрудники Росгвардии навестили маму бойца ОМОНа погибшего в Чечне

Трагедия произошла в 1995 году
Альберт БОЙКОВ
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Командир ОМОНа поздравил мать бойца с днем рождения Фото: Управления Росгвардии по Тверской областиКомандир ОМОНа поздравил мать бойца с днем рождения Фото: Управления Росгвардии по Тверской области
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Командир ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области полковник полиции Игорь Еремеев вместе с коллегой поздравил с юбилеем Любовь Николаевну Баталенкову, сын которой погиб в Чечне.

23 февраля 1995 года сын женщины, сотрудник ОМОНа Юрий Баталенков, погиб, находясь в дозоре во время очередного ночного обстрела. Сквозное пулевое ранение груди остановило жизнь бойца.

Указом Президента РФ № 1076 от 05 ноября 1995 года за мужество и героизм проявленные при выполнении специального задания рядовой милиции Баталенков Ю.В. награжден орденом Мужества (посмертно).

От лица всех сотрудников командир ОМОН Игорь Еремеев пожелал Любови Николаевне здоровья, счастья, долголетия.

«Мы навсегда сохраним память о вашем сыне и всех своих героях, погибших при исполнении служебного долга»,- отметил Игорь Анатольевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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