Бывший охранник Дмитрия Яроша этапирован в Тверь
Мужчина был задержан еще в 2017 году
Александра Шумкова перевели в Тверь Фото: ks.suspilne.media
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21 марта в Тверь был этапирован украинский экстремист Александр Шумков. Об этом событии на своей странице в Фейсбуке сообщила его родственница Людмила Шумкова.
Бывшего охранника Дмитрия Яроша и участника запрещенной в России организации «Правый сектор» перевезли в столицу Верхневолжья из Брянска.
Напомним, что Александра Шумкова задержали в России в августе 2017 года и приговорили к четырем годам колонии за экстремизм.Позже защитник задержанного подавал на апелляцию, но она однако была оставлена без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU