2019-03-23T16:20:52+03:00
Происшествия

Бывший охранник Дмитрия Яроша этапирован в Тверь

Мужчина был задержан еще в 2017 году
Альберт БОЙКОВ
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Александра Шумкова перевели в Тверь Фото: ks.suspilne.mediaАлександра Шумкова перевели в Тверь Фото: ks.suspilne.media
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21 марта в Тверь был этапирован украинский экстремист Александр Шумков. Об этом событии на своей странице в Фейсбуке сообщила его родственница Людмила Шумкова.

Бывшего охранника Дмитрия Яроша и участника запрещенной в России организации «Правый сектор» перевезли в столицу Верхневолжья из Брянска.

Напомним, что Александра Шумкова задержали в России в августе 2017 года и приговорили к четырем годам колонии за экстремизм.Позже защитник задержанного подавал на апелляцию, но она однако была оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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