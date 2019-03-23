Полицейские Тверской области призывают родителей внимательно следить за активностью детей в соцсетях
Зачастую ребята не знают правил поведения в сети
За детьми нужен глаз да глаз Фото: Елена ГУЛИЕВА
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Полицейские Тверской области призывают родителей школьников внимательно следить за активностью детей интернете, и особенно в соцсетях. Стоит объяснить ребенку, что не надо выкладывать во всеобщий доступ личные данные и фото, а также отслеживать с кем он ведет переписку. Так, сообщенная невзначай информация о месте пребывания семьи, может для преступников сигналом к совершению кражи чужого имущества.
А чтобы ограничить доступ чада к нежелательным ресурсам, можно самому установить соответствующие приложения, или обратиться за помощью к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU