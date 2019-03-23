2019-03-23T12:17:47+03:00
Общество

В Тверской области директора школы сняли с должности из-за ртутных ламп

Расследуется уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Судья отстранил директора от должностиСудья отстранил директора от должностиФото: Анна КОЛПАКОВА
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В пятницу, 22 марта, Калининский районный суд Тверской области удовлетворил ходатайство и.о. руководителя Калининского МСО СУ СК РФ о временном отстранении от занимаемой должности директора МОУ «Эммаусская СОШ», которую подозревают в преступлении предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Следователи считают, что директриса не приняла никаких мер, чтобы вывезти и уничтожить 7 800 отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп. В итоге они лежали в подвале и представляли реальную угрозу для учащихся и преподавателей.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, на время отстранения от должности директору назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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