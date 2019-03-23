2019-03-23T11:59:29+03:00
Звезды

Тверская областная картинная присоединится к Всемирному дню театра

Культурный праздник пройдет в ближайшую среду
Альберт БОЙКОВ
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Моноспектакль пройдет в Тверской областной картинной галерееМоноспектакль пройдет в Тверской областной картинной галерееФото: Ирина ТАРАСОВА
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27 марта, в Тверской областной картинной галерее состоится показ моноспектакля Алексея Зинатулина «Струна в тумане», который будет приурочен к Всемирному дню театра. Гости спектакля с участием одного актера увидят необычное представление созданное по мотив произведений Николая Васильевича Гоголя и Антона Павловича Чехова.

Кроме того, у пришедших будет возможность посетить выставку одной картины «Шинель. Департамент» известного театрального художника Николая Золотарева и экспозицию «Закулисье». Музейно-театральный проект посвящен 210-летию со дня рождения Гоголя, а также году театра. Как сообщает правительство Тверской области, в 2019 году на поддержку театров в региональном бюджете заложено более 27 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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