Житель Твери подозревается в совершении кражи
Преступление произошло в одном из городских кооперативов
Подозреваемый признался в преступленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Заволжского района Твери с заявление о краже обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный проник в его гараж, откуда затем украл автозапчасти и электроинструменты. Ущерб потерпевший оценил в сумму, превышающую 30 тысяч рублей.
В результате следственных мероприятий силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный житель Твери. Находясь в отделении полиции мужчина признался в преступлении.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU