2019-03-23T09:53:43+03:00
Общество

В Твери открывается выставка «Все лучшее детям»

Представители более 50 организаций примут участие в мероприятии
Альберт БОЙКОВ
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Ребята смогут себе выбрать занятие по душеРебята смогут себе выбрать занятие по душеФото: Сергей ГАПОН
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23 марта, в ТЦ «Рубин» состоится выставка дополнительного образования «Все лучшее детям». С 12 до 16 часов дети и их родители смогут познакомиться с деятельностью более 50 организаций: домов культуры, летних лагерей, музыкальных и спортивных школ, творческих студий, языковых центров.

Мероприятие должно помочь юным жителям столицы Верхневолжья определиться, чем они хотят заниматься в свободное время или каникулы.

Как сообщает управление информации администрации Твери, в торговом центра также будет организована анимация, концерт с участием музыкальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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