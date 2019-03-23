В Твери открывается выставка «Все лучшее детям»
23 марта, в ТЦ «Рубин» состоится выставка дополнительного образования «Все лучшее детям». С 12 до 16 часов дети и их родители смогут познакомиться с деятельностью более 50 организаций: домов культуры, летних лагерей, музыкальных и спортивных школ, творческих студий, языковых центров.
Мероприятие должно помочь юным жителям столицы Верхневолжья определиться, чем они хотят заниматься в свободное время или каникулы.
Как сообщает управление информации администрации Твери, в торговом центра также будет организована анимация, концерт с участием музыкальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков.
ИСТОЧНИК KP.RU