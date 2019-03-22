Перед весенним половодьем в Твери в готовность приведены 20 спецмашин и насосные станции большой мощности

СЕГОДНЯ 19:45 2019-03-22T19:45:55+03:00

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В Твери продолжается подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. 22 марта прошла тренировка, основной целью которой стало совершенствование практических навыков по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сотрудники отработали взаимодействие во время мероприятий по ликвидации последствий паводка.

В Твери уже приняты необходимые нормативные акты, утверждён план работы, на случай подтоплений, также в готовность приведены четыре насосные станции большой мощности. Проработаны вопросы оповещения населения в случае подтоплений.

Администрациями районов города заключены контракты на проведение плановых работ. Специалисты продолжают мониторить участки возможного подтопления и проводить инструктажи с жителями по действиям в случае подъёма воды.

Перед весенним половодьем планируется очистить сети ливневой канализации и дренажных канав, проверить запорную арматуру на системах водоотведения и подготовить необходимое оборудование на случай подтоплений.

В администрации Твери сообщили, что в МУП «ЖЭК» приведены в готовность 20 спецмашин для осуществления противопаводковых мероприятий (илососных, каналопромывочных комбинированных машин, а также экскаватора, погрузчиков, самосвалов) и семь мотопомп.

ИСТОЧНИК KP.RU