Полицейские нашли наркотики на пассажирском сиденье автомобиля в Тверской области
Подозреваемый в содеянном сознался
Возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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Тверские полицейские во время отработки оперативной информации на одной из улиц в Кимрах остановили отечественный автомобиль. Досмотрев машину, стражи правопорядка на переднем пассажирском сиденье обнаружили сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. Изъятое оказалось наркотическим средством массой 1,22 грамма.
- Подозреваемый допрошен, в содеянном сознался. В настоящее время находится в изоляторе временного содержания, - уточнили в УМВД России по Тверской области.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Грозит ему до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU