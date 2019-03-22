Полицейские нашли наркотики на пассажирском сиденье автомобиля в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-22T19:03:21+03:00

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Тверские полицейские во время отработки оперативной информации на одной из улиц в Кимрах остановили отечественный автомобиль. Досмотрев машину, стражи правопорядка на переднем пассажирском сиденье обнаружили сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. Изъятое оказалось наркотическим средством массой 1,22 грамма.

- Подозреваемый допрошен, в содеянном сознался. В настоящее время находится в изоляторе временного содержания, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Грозит ему до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU