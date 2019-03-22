2019-03-22T18:25:50+03:00
Общество

Бензин вновь дорожает в Тверской области

Пока стоимость увеличилась на несколько копеек
Виктория ФОМИНА
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Цены на автотопливо растутЦены на автотопливо растутФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области подорожало автомобильное топливо. Скачок цен на заправках произошел в первой половине текущей недели.

По данным тверского УФАС, литр бензина стал дороже в среднем на три копейки или 0,07%. АИ-92 был ранее 41 рубль 67 копеек, а теперь стоит 41 рубль 70 копеек. АИ-95 был 44 рубля 82 копейки, стал 44 рубля 85 копеек.

При этом автомобилисты отмечают, что цены продолжают расти. На некоторых заправках Тверской области АИ-92 стоит уже почти по 42 рубля за литр. А ряд заправок на территории областной столицы меняют бензин марки АИ-98 на АИ-100.

Пока в регионе были отмечены такие максимальные цены: АИ- 92 за 41 рубль 85 копеек, АИ-95 за 46 рублей 80 копеек, дизель – чуть больше 48 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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