Двухпалубный пассажирский теплоход затонул на Волге в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-22T18:03:35+03:00

Судно почти три года находилось в отстое

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В Тверской области в акватории Белогородской судоверфи (Волга, Угличское водохранилище) 21 марта частично затонул двухпалубный пассажирский теплоход «Рихард Зорге».

Судно находилось в отстое на территории грузового порта с лета 2016 года, а последний раз в круизы выходило в июле 2014 года. Об этом сообщает круизное информационное агентство Cruiseinform.ru.

Теплоход «Рихард Зорге» был построен на судостроительном заводе «Обуда» в Будапеште в 1963 году. Судно получило название «Сунгари» и поступило в Волжское объединённое речное пароходство. В «Рихард Зорге» переименовали его в мае 1975 года. С середины 1990-х годов на теплоходе проходили рейсы из Москвы.

Теплоход «Рихард Зорге» Фото: vk.com/"Типичный речник [ТР]"

ИСТОЧНИК KP.RU