2019-03-22T17:08:26+03:00
Общество

Автобус, возивший детей в школу в Белом Тверской области, был "обут" в разную резину

Проверку соблюдения требований безопасности перевозки детей провела прокуратура Бельского района
Виктория ТУШКОВА
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За неправильную резину административные дела завели на должностное лицо, выпустившее автобус в рейс, и на водителя.За неправильную резину административные дела завели на должностное лицо, выпустившее автобус в рейс, и на водителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проверяющие обнаружили, что автобус, который возил детей в Бельскую среднюю школу, был "обут" в разную резину: ошипованную и неошипованную. Согласно закону, это является неисправностью, при которой запрещена эксплуатация транспортного средства.

- Прокурором района возбуждено 2 дела об административном правонарушении: в отношении водителя образовательного учреждения (по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация") и в отношении должностного лица, осуществившего выпуск на линию автобуса с неисправностью (по ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ "Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация"), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Постановления с материалами проверки направлены в ГИБДД. Прокуратура будет контролировать как результаты рассмотрения дел, так и устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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