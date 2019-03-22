В этом году в Тверской области зарегистрировано 439 случаев впервые выявленного туберкулёза

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-22T16:46:16+03:00

В 2018 году прививки против туберкулёза в Тверской области сделали 13370 человек. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В преддверии этой даты статистикой заболеваемости поделился региональный Роспотребнадзор.

В 2018 году в Тверской области зарегистрировано 439 случаев впервые выявленного туберкулёза. Это на 15% ниже, чем в 2017 году и на 19% ниже общероссийского показателя, однако на 21% выше показателя по ЦФО, отмечает ведомство.

Вакцинированным детям с целью раннего выявления туберкулёза проводят туберкулинодиагностику, а взрослым необходимы медосмотры с проведением флюорографии не реже 1 раза в 2 года.

В Твери пройти бесплатную флюорографию можно будет 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU